Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: 8 corridori in fuga con 3? sul gruppo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.16 Tornano a guadagnare gli 8 inche ora hanno un vantaggio di 3? 20?.13.14 Al momento in Riviera splende il sole. La speranza è che la pioggia sia definitivamente alle spalle dei13.12 170 km all’arrivo!13.09 Inizia la salita del Passo del Turchino lungo 23 chilometri. Particolare attenzione per l’ultimo muro lungo 2.3 km con una pendenza media del 5.3%13.07 Continua a guadagnare il. Il distacco ora è di 2? 45?.13.05 Ricordiamo i nomi degli 8in testa alla corsa: Mathis Le Berre, Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), Baptiste Veistroffer (Lotto), Mark Stewart, Tommaso Nencini, Kristian Sbaragli (Team Solution Tech-Vini Fantini) e Filippo Turconi, Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizané).13.03 Dillier aumenta ulteriormente l’andatura riportando il distacco dela 3?.