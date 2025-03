Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2025 in DIRETTA: 8 corridori in fuga con 2? 30? sul gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 Si ferma Mathieu Van der Poel per togliersi i gambali. Diversistanno seguendo l’esempio dell’olandese.13.59 Prima l’Alpecin Deceuninck ed ora la Lidl Trek stanno tenendo sotto controllo ladi giornata. Questo lavoro potrebbero però fare il gioco della UAE Team Emirates.13.56 Sembra di assistere ad un’altra corsa: terminata la discesa del Passo del Turchino la strada è asciutta e c’è il sole.13.54 140 km all’arrivo!13.53 Il ritmo imposto dalla Lidl Trek sulla discesa ha portato il vantaggio dei fuggitivi a 2? 30?13.51 Questa la formazione della Lidl Trek per questa:101 Jasper STUYVEN102 Giulio CICCONE 103 Andrea BAGIOLI104 Alex KIRSCH105 Jonathan MILAN 106 Jacopo MOSCA107 Mads PEDERSEN13.49 Siamo a metà corsa! 144 chilometri fatti, 144 chilometri all’arrivo.