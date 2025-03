Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: subito Hamilton competitivo in Q1, fatica Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DELLA SPRINTLA CRONACA DELLA SPRINT8.09 Nessuno è al sicuro. Tsunoda sale in quarta posizione, Hadjar in quinta.al momento sarebbe fuori: 17°.8.09 Verstappen in testa con 0.167 su Piastri, 0.266 su, 0.658 su Russell, 0.741 su Stroll. Sesto Antonelli, poi Gasly, Ocon, Hulkenberg e Bearman. 12°, Norris e Lawson ancora senza tempo.8.08 Verstappen strabilia ed è al comando con 0.167 su Piastri. Chiaramente il grip della pista va migliorando con il passare dei minuti.8.07 Norris era terzo, ma il suo giro è stato cancellato per aver oltrepassato i limiti della pista.8.06 Continua a fare tanta. Commette un errore ed è ottavo a 1.249. Sarà costretto ad utilizzare un altro treno di gomme soft nuove?8.