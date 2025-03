Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: squarcio rosso all’alba! Hamilton vince la Sprint Race!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.37 Secondo posto per Oscar Piastri, poi Max Verstappen, quindi Russell e un Leclerc che ha dato buone risposte nella gestione delle gomme malgrado una prima fase più lenta.4.35 Che storia meravigliosa! Lewisha vinto la primadella carriera, regalando il suo primo successo in Ferrari. E’ anche il primo trionfo della rossa in una gara corta. CAPOLAVORO DEL SIR!ALBA ROSSAAAAAAAAA! LEWISLADEL GP DELLAAAAAAAAAAAAAAUltimo giro: alba rossa in arrivo, Amici di OA Sport. E’ un momento storico.Ultimo giro: ci prova all’esterno Leclerc che accusa problemi alla tredici.ad un passo dalla storia.Ultimo giro: Sir Lewis viaggia con un vantaggio di 6.237. Attenzione perché Leclerc può superare Russell che chiude la porta.