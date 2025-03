Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: la Ferrari cerca la rimonta, gara che può riservare sorprese

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il GPin tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualificheBuongiorno e bentrovati alladel GP della, secondo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Shanghai, si prospetta unain cui lava indella, dopo quanto accaduto nelle qualifiche sul tracciato asiatico. Le due Rosse, infatti, saranno in terza fila: Lewis Hamilton 5° e Charles Leclerc 6°.Si sperava in qualcosa di meglio nel time-attack dopo quanto fatto da Hamilton nel corso del week end. Il britannico, infatti, si è preso la p.1 nelle qualifiche della Sprint e si è imposto nelladel sabato, mettendo in mostra un passonotevole. Tuttavia, le condizioni della pista mutate hanno messo maggiormente in difficoltà le due Rosse.