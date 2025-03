Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: Hamilton domina la Sprint, tra poco le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DELLALA CRONACA DELLAA CHE ORASU TV8 OGGI7.34 Lewisè tra i piloti in attività con più vittorie a Shanghai Piloti in attività con almeno una vittoria a Shanghai.6 –Lewis (08, 11, 14, 15, 17, 19)2 – ALONSO Fernando (2005, 2013)1 – VERSTAPPEN Max (2024)7.30 Ancora mezz’ora di attesa, poi scatteranno le.7.28 Intanto anche la Ferrari scalda i motoriReady to go again pic.twitter.com/z0poFPCFDd— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 22,7.25 Osservato speciale sarà Lando Norris, nellaapparso nella sua versione “vecchio stile”. Ovvero molto nervoso e contratto. Il britannico, furioso, ha raggiunto per primo i box dopo la gara corta.7.23 L’anno scorso in qualifica fu uno-due Red Bull, con Max Verstappen poleman in 1’33’660, seguito da un Sergio Perez che da lì asarebbe entrato in crisi nera.