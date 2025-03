Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: comincia la Sprint Race!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.00 Tutti con gomma gialla, usata.4.00 Si libera la griglia,il giro di formazione.3.59 Si scoperchiano le gomme in griglia. Manca pochissimo al giro di formazione.3.58 Inutile dire che l’ago della bilancia sarà il passo. Hamilton ha avuto pochissimo tempo per lavorare sul long run. Vediamo quello che succede.3.57 Saranno 19 i giri totali della gara.3.55 Mancano solo cinque minuti all’inizio della. Spalti tappezzati di 44, il numero di Hamilton.3.53 Ricordiamo la griglia di partenzaThe starting grid for the first #F1of#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Cy34O0sgUP— Formula 1 (@F1) March 21,3.51 Buone le condizioni meteorologiche. Al momento la temperature dell’aria è di 23°, 36° quella dell’asfalto. Umidità al 26%.