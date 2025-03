Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: brivido freddo per Leclerc e Hamilton in Q2, ma si salvano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DELLE QUALIFICHEL’ORDINE D’ARRIVO DELLA SPRINTLA CRONACA DELLA SPRINT8.50 Verstappen è il primo dei big a lanciarsi. Gomme nuove soft per tutti i favoriti.8.49 La sensazione è che solo Verstappen, con una zampata delle sue, possa impensierire la McLaren in questa Q3. Finora c’è qualcosa che non va nella Ferrari, come se la macchina avesse perso il giusto bilanciamento con l’innalzarsi delle temperature.8.48 Iniziata la Q3. 12 minuti per delineare la griglia di partenza.8.46, che tanto bene aveva fatto nel primo settore sino a qualche ora fa, ha fatto fatica in Q1 e Q2.8.45 Eliminati, dall’11° al 15° posto, i seguenti piloti: Ocon (Haas), Hulkenberg (Kick Sauber), Alonso (Aston Martin), Stroll (Aston Martin), Sainz (Williams).