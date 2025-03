Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Sutjiadi, WTA Miami 2025 in DIRETTA: fra pochi minuti il via del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.11 Si stanno già riscaldando le due coppie.21.08 Le avversarie delle azzurre sono l’ucraina Nadiiae l’indonesiana Aldila. Rispettivamente 41ma e 42ma nella graduatoria di doppio, le due atlete si sono unite per la prima volta in questo torneo, e faranno quest’oggi il debutto ufficiale nel circuito maggiore in questa formazione. Due specialiste del doppio, con risultati meno brillanti rispetto a quelli conseguiti dalle azzurre, le quali quindi non dovrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile sul cammino delle campionesse olimpiche di Parigi.21.03 Sarae Jasmineripartono dal ko netto subito contro Muhammad/Schuurs ad Indian Wells. Una sconfitta pesante, la quale però non avrà di certo scalfito il morale delle due azzurre, coppia numero 3 del tabellone di doppio.