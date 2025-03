Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Sutjiadi 6-1 5-7 12-10, WTA Miami 2025 in DIRETTA: vittoria al cardiopalma per le campionesse olimpiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.54 Tutto ci si poteva aspettare tranne un epilogo di questo pathos. Quattro match point annullati dalle due italiane nel super tiebreak, ultimo attimo di una sfida che stava capovolgendosi nell’inerzia, passata totalmente in favore delle avversarie. Guai però a dar per sconfitte le, che con una cattiveria quasi mai vista si sono riprese quello che stavano per concludere nel secondo set, quando erano andate a servire per il match.12-10 GAME, SET AND MATCH! COS’HA FATTO SARAAAA!!! Serve da sotto e poi disorienta le avversarie con un lob stratosferico.dal peso capitale, continua il percorso adella coppia d’oro.11-10 RISPOSTONA DIsi incarta, non passa la volee. Match point