Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Sutjiadi 6-1 4-3, WTA Miami 2025 in DIRETTA: set e break di vantaggio per le azzurre

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Si ferma sul nastro la volee di.4-4! Come in avvio di game,commette un doppio fallo che di fatto ristabilisce la parità nel punteggio. Primo turno di battuta perso dallenel match.40-40opta per una risposta in slice, ma il risultato è pessimo. Si va al punto decisivo.30-40 Larga la volee di rovescio di, due palleda annullare per le.30-30 Riflesso felino di, la volee in allungo della toscana è una prelibatezza.15-30 Servizio profondo di, non passa la risposta di.0-30 Il rovescio in corsa disi scarica in rete.0-15 Doppio fallo.4-3viene affossata dalla risposta violenta di dritto di, colpo con cui lesi portano innel secondo set.