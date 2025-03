Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Sutjiadi 6-1 0-0, WTA Miami 2025 in DIRETTA: inizia il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30non riesce a dar forza al rovescio,chiude il punto con la volee.30-30 Corto il dritto di, spinta via dal campo dall’accelerazione diprontamente va a segno con lo smash.30-15 Prima vincente per.15-15scavalcacon il lob.15-0 Errore di dritto perSET21.44 Tutto facile per le due azzurre nel primo set. Il punteggio è decisamente importante, sebbene nel dettaglio si può notare che ci sia stato ben più equilibrio. Fondamentali le sei palle break annullate su altrettante da difendere, segno di quanto la coppia italiana abbia solidità mentale nei momenti delicati del parziale.6-1 SET! Vola via il dritto di, il primo parziale lo conquistano le campionesse olimpiche.