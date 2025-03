Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 3-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: nessun problema per le pantere, Novara al tappeto in tre set!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.32tornerà in campo sabato prossimo alle 17.00 per la seconda sfida della serie della semifinale scudetto. Per le ragazze di Santarelli, l’Europa può attendere, è il momento di focalizzarsi appieno sulle finali scudetto. Discorso differente per, in campo martedì alle 20.00 contro le romene dell’Alba Blaj per il primo atto della finalissima di Coppa Cev.19.28 Eleonora Fersino: “Veramente una brutta gara approcciata male sin dall’inizio. Troppi demeriti nostri. La testa ha influito, siamo entrate in campo col piede sbagliato. Ora pensiamo alla Coppa Cev di mercoledì”.19.25 Sarah Fahr: “Siamo state brave. Queste partite non sono mai facili, noi brave in battuta ed in difesa. Contente di aprire così questa lunga serie. Ancora qualche errore ma siamo state capaci di riprenderci subito.