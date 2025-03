Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 2-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 15-8 venete in fuga, Novara in difficoltà!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-9 Bagher di Wolosz per Zhu che esplode la diagonale al veleno da posto 4.17-9 Manata di Haak, correper tenere viva la sfera: senza successo.16-9 Attacco vincente di Squarcini con muro a 3 di.TIME OUT16-8 Altro muro! Lo sigla Haak sulla soluzione di Squarcini.15-8 Ancora Fahr! Questa volta mura la fast di Squarcini.14-8 Scambio lunghissimo chiuso dal muro di Fahr sul pallonetto di Alsmeier.13-8 Attacco out in diagonale di Tolok.12-8 Lungo rally chiuso dalla bella fast di Aleksic da posto 4. Muro in ritardo di Fahr.12-7 Altra sassata di Haak,gioca a memoria.11-7 Attacco vincente Haak da posto 2.10-7 Copre male Gabi sulla giocata di Villani.10-6 Palla out servita da Tolok.9-6 Primo tempo corposo di Aleskic.