Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 120, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: raddoppio delle venete, Novara in difficoltà! Comincia il terzo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Muro a tre di fronte a Tolok.4-4 Primo tempo a segno di Chirichella.3-4 Mani out Alsmeier con sporcatura di una Zhu mal posizionata.3-3 ACE Alsmeier su brutta ricezione di Zhu!3-2 Passa in mezzo al muro l’attacco di Alsmeier da posto 2.3-1 Contrasto a rete vinto da Tolok, palla che carambola a fil di rete e scende dalla parte di.Villani per Ishikawa in casa.3-0 Ricezione slash Ishikawa, pulisce a rete Haak.2-0 Mani out Zhu da posto 4.1-0 Pallonetto morbido servito da Zhu, da posto 4.SET2-0 Lungo il servizio diserve il bis e raddoppia.24-16 Ricezione errata di Lukasik. Parzialino di 0-4 di.24-15 Muro di Aleksic su Gabi.Out diagonale di Gabi, 24-14 dopo videocheck.Diagonale di Gabi al limite.