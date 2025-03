Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: partenza determinata delle pantere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Un martello Haak, parallela in pipe servita ottimamente. Primo set a.24-17 Lunghissimo servizio di Bosio. Set-point.23-17 A segno Alsmeier in diagonale da posto 4.23-16 Tra le mani del muro il pallone giocato da Zhu.22-16 Resta in rete la diagonale mal coordinata di Zhu.22-15 Gabi non trova l’angolo di zona 1 in battuta.22-14 Fortissima la diagonale di Haak dopo l’ottima ricezione di De Gennaro sul missile in battuta di Ishikawa.21-14 Grande muro di Aleksic su Gabi, da posto 4.21-13 Palla che tocca il nastro e non viene toccata dal muro di, quattro tocchipiemontesi.Videocheck chiesto da Daniele Santarelli per un possibile quarto tocco diin costruzione.20-13 Haak chiude bene il bagher super di De Gennaro da posto 5 verso zona 2.