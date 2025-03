Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: partenza determinata delle pantere! Scatta il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-8 Troppo esterna la parallela cercata da Haak.10-7 Primo tempo a segno di Aleksic.10-6 Monster block di Haak sulla pipe prevedibile di Alsmeier.TIME OUT9-6 ACE di Wolosz sul suo servizio corto!8-6 Spinge tantissimo Tolok in battuta, out la sua soluzione.7-6 Out Chirichella dai 9 metri.7-5 Altro muro: ancora Wolosz sulla diagonale di Tolok.6-5 Muro di Wolosz sulla manata di Ishikawa da posto 4.5-5 A tutto braccio Tolok da posto 2.5-4 Fast di Chirichella impossibile da coprire per Fersino.4-4 Grande punto dicon Ishikawa che esplode la diagonale stretta da posto 4.4-3 Mezzo aquilone potente ma out di Haak in battuta.4-2 Passa interna al muro la diagonale di Zhu.3-2 Punto in replay di Zhu, questa volta su Alsmeier.