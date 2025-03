Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 16-8 pantere a caccia del raddoppio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-8 Primo tempo velocissimo di Fahr. Bartolucci per Bosio in casav.TIME OUT16-8 Ricezione slash, pulisce Zhu sotto rete.15-8 ACE di Gabi, servizio teso che si trasforma in punto grazie all’aiuto del nastro.14-8 Sul nastro il tentativo di attacco di Alsmaier, colpo mal calibrato da posto 4.Confermato il 13-8, nessun tocco a muro di.13-8 Fuori l’attacco di Alsmeier che chiede al videocheck un tocco del muro veneto.12-8 Fahr chiude un lungo scambio, primo tempo con muro a uno della numero 19.11-8 Passa Gabi che stringe il colpo da posto 4.10-8 Troppo esterna la parallela cercata da Haak.10-7 Primo tempo a segno di Aleksic.10-6 Monster block di Haak sulla pipe prevedibile di Alsmeier.TIME OUT9-6 ACE di Wolosz sul suo servizio corto!8-6 Spinge tantissimo Tolok in battuta, out la sua soluzione.