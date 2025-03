Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2025 in DIRETTA: inizia la gara!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 15.5013.50 Johannes Boe entra al poligono con un margine di 32? su Laegreid e Dale.13.49 Dale arriva su Laegreid al passaggio dei 1700 metri.13.48 Giacomel è insieme a Soerum e Fillon Maillet, con un distacco dalla testa di 1’04”. Boe ha inserito le marce alte sin dall’inizio della.13.47 Laegreid perde ben 8? nei primi 900 metri, Dale invece perde molto meno e si aggancia al leader della generale.13.46laanche per Tommaso Giacomel, l’azzurro deve accodarsi a Soerum per non perdere il passo del norvegese.13.45 SI PARTE!13.44 Tutto pronto per la partenza.13.44 Si preparano gli atleti in vista del via della.13.42 La startlist della prova odierna. Sicuri di non partire quest’oggi l’elvetico Hartweg, il kazako Kireyev e l’ucraino Mandzyn.