Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oslo 2025 in DIRETTA: Preuss e Jeanmonnot alla resa dei conti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 13.4515.39: Adesso ha 36 punti di margine sulla francese e oggi, non si vede chi possa rompere la loro egemonia. Ricordiamo che il sistema IBU prevede 90pt per il 1° posto, 75pt per il 2° posto e 60pt per il 3° posto.15.36: PARTONO INSIEME! Franziskae Lousono state le protagoniste di una palpitante 7.5km Sprint, che ha regalatotedesca una vittoria fondamentale.15.33: Seconda gara dell’ultima tappa di Coppa del Mondo sulla collina di, Holmenkollen15.30: Buongiorno amici di OA Sport e benvenutidella prova adi 10km da-Holmenkollen (NOR)Buongiorno amici di OA Sport e benvenutidella prova adi 10km da-Holmenkollen (NOR), si scavla boa di metà dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di