LIVE Biathlon Inseguimento femminile Oslo 2025 in DIRETTA | Preuss e Jeanmonnot al penultimo assalto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prova adi 10km da-Holmenkollen (NOR), si scavalla la boa di metà dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di.PARTONO INSIEME! Franziskae Lousono state le protagoniste di una palpitante 7.5km Sprint, che ha regalato alla tedesca una vittoria fondamentale. Adesso ha 36 punti di margine sulla francese e oggi, non si vede chi possa rompere la loro egemonia. Ricordiamo che il sistema IBU prevede 90pt per il 1° posto, 75pt per il 2° posto e 60pt per il 3° posto.A contendersi, a meno di forte vento, la terza moneta un nutrito gruppo di atlete: purtroppo senza italiane. Ci proveranno Minkkinen (+22?), Lien (+29?) e Simon, che parte insieme alla norvegese.