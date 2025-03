Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oslo 2025 in DIRETTA: Jeanmonnot vince e scavalca Preuss in Coppa! Comola è nona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 13.4516.26: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio!16.25: Primo posto per una precisa e veloceche domani partirà con un piccolo vantaggio di 5 punti sunella generale, secondo posto per Elvira Oeberg, la più precisa nel finale dopo, e terzo posto per la svizzera Haecki-Gross. Grande rimonta diche è, discreta gara di Wierer che è 28ma, male al poligono Carrara che è 44ma16.24: Carrara chiude al 44mo posto con 5 errori16.22: Wierer con un solo errore chiude al 28mo posto16.21: Batovska-Fialkova sesta, Vobornikova settima, Minkkinen ottava,, Hauser decima16.21: Heacki-Gross è terza, Lien quarta,quinta che significa secondo posto indel Mondo a 5 punti da16.