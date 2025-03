Oasport.it - LIVE Berrettini-Gaston, ATP Miami 2025 in DIRETTA: terzo set nel match precedente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.33 Arriva la reazione di Reilly Opelka che vince il secondo set 6-3 e porta l’incontro ale decisivo parziale.22.02 Rune vince il primo set contro Opelka per 6-4.21.09 Sono terminati i primi due incontri di giornata sul campo 1: Coleman Wong e Denis Shapovaloc hanno sconfitto in tre set Ben Shelton e Thiago Agustin Tirante. Ora in campo Rune-Opelka, incontro che precede.21.07 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale di.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Matteoed Hugo, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 1000 di. È il giorno dell’esordio del romano nel secondo torneo 1000 della stagione: in Florida l’azzurro affronta un giocatore da non sottovalutare come l’estroso franceseche può essere sempre molto insidioso.