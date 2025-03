Oasport.it - LIVE Berrettini-Gaston, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’estroso francese non va sottovalutato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Matteoed Hugo, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 1000 di. È il giorno dell’esordio del romano nel secondo torneo 1000 della stagione: in Florida l’azzurro affronta un giocatore da non sottovalutare comeche può essere sempre molto insidioso.arriva a questo torneo da numero 30 del ranking ATP. L’italiano è reduce dal terzo turno ottenuto ad Indian Wells dove è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-3. Il greco è stato il giustiziere dell’azzurro anche a Dubai: negli Emirati Arabi i due si sono affrontati nei quarti di finale con l’ellenico che si è imposto per 7-6, 1-6, 6-4.