Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Zaynab Dosso all’assalto dei 60! Subito Bruni e Molinarolo nell’asta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.04: Questi i protagonisti della prima serie dei 60 piani dell’eptathlon:2 Harrison Williams USA 6.91 –3 José Fernando Ferreira BRA 6.90 7.074 Tim Nowak GER 7.17 7.215 Yuma Maruyama JPN 7.05 7.056 Heath Baldwin USA 7.02 –7 Risto Lillemets EST 6.93 7.013.01: Il lancio del peso dell’eptathlon è previsto per le 5.10 ma alle 5.31 toccherà a Giovanni Lazzaro (Aeronautica) scendere in pista per le semifinali degli 800 metri maschili. Grande attesa per il giovane statunitense Josh Hoey, che quest’anno ha firmato la seconda migliore prestazione di sempre al coperto con un 1:43.24. A Nanchino, si candida a raccogliere l’eredità del connazionale Bryce Hoppel, dopo avergli strappato il primato nazionale. In gara anche Samuel Chapple (Olanda), Eliott Crestan (Belgio), Josué Canales (Spagna) e Noah Kibet (Kenya), con Lazzaro che cercherà di entrare tra i migliori, mettendo in campo tutta la sua determinazione.