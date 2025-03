Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Simonelli in semifinale nei 60 ostacoli! Attesa per Dosso

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.44. In scioltezzasupera il primo turno, rialzandosi nel finale. Vince l’azzurro con 7?61, secondo Campbell con 7?61, terzo Pereira con 7?65, quarto Szeles con 7?89. Nessun ripescato da questa batteria3.43. Anche per Moser 4.60 superato al primo tentativo3.41: Leon supera 4.60 al primo tentativo3.39: C’è Lorenzoal via della terza serie dei 60. Questi i protagonisti:2 Jonáš Kolomaznik CZE 7.64 7.643 Yaqoub Alyouha KUW 7.52 7.764 Lorenzo NdeleITA 7.43 7.605 Jerome Campbell JAM 7.49 7.496 Rafael Pereira BRA 7.58 7.647 Bálint Szeles HUN 7.69 7.793.38: Moser supera 4.45 al terzo tentativo, McTaggart al secondo, eliminata Lampela3.36: Avvio senza problemi per lo statunitense Holloway che vince con 7?49, secondo Belocian con 7?58, Kiljan con 7?71, quarto Abakar con 7?75.