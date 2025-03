Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Simonelli in semifinale! Bruni e Molinarolo ci provano nell’asta, tra poco Dosso

4.14: Erm si riprende la testa del lungo con 7.774.13: Steinforth va in testa al lungo con 7.614.13: Eliminata Grove. Si sale a 4.70, otto atlete ancora in gara e ci sono le due azzurre4.12: Erm al comando nel lungo dell'eptathlon con 7.604.11: Anche Bonnin supera 4.60 al terzo tentativo4.08: Anchesupera 4.60 al terzo tentativo. Eliminate le neozelandesi Ayris e McTaggart4.07:supera 4.60 al terzo tentativo!4.07: I ripescati per ladei 60 ostacoli sono Nishi con 7?79, Larrinaga con 7?81, Sevler con 7?84, Bandara con 7?874.06: Szymanski vince la batteria con 7?55, secondo posto per Liu con 7?64, terzo Lararaudeuse con 7?72, quarto Kennedy con 7?89, quinto Giacalone sempre con 7?89 che lo elimina dalle semifinali4.