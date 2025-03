Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Simonelli e Dosso in semifinale! Bruni e Molinarolo ci provano nell’asta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.18: Moser supera 4.70 al primo tentativo4.16: Sciolta e veloce l’azzurrache vince la batteria con 7?09, seconda Niles con 7?22, terza Leduc con 7?254.14: C’è la prima batteria dei 60 piani donne. Subitoin pista. Le prime 3 più i migliori 6 tempi vanno in. Queste le protagoniste:2 Kishawna Niles BAR 7.12 7.123 ZaynabITA 7.01 7.014 Polyniki Emmanouilidou GRE 7.18 7.185 Maria Mihalache ROU 7.26 7.266 Beatrice Masilingi NAM 7.35 7.357 Audrey Leduc CAN 7.20 7.208 Viktória Forster SVK 7.26 7.274.14: Erm si riprende la testa del lungo con 7.774.13: Steinforth va in testa al lungo con 7.614.13: Eliminata Grove. Si sale a 4.70, otto atlete ancora in gara e ci sono le due azzurre4.12: Erm al comando nel lungo dell’eptathlon con 7.