Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Simonelli e Dosso di slancio in semifinale! Bruni e Molinarolo settime nell’asta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.36. Bonnin supera 5.75 al secondo tentativo e va al comando!5.35: Nel peso dell’eptathlon si migliora Erm con 15.27 ma resta terzo5.34: Solo errori finora a 5.755.34: Benissimo lo statunitense Hoey che domina vincendo in 1’45?24, secondo posto per l’ugandese Drariga con 1’46?985.33. caduta per Meziane5.29: Questa la composizione della prima delle tre semifinali degli 800. I primi due vanno in finale:1 Patryk Sieradzki POL 1:46.32 1:46.322 Xiaoheng Xi CHN 1:48.06 1:48.063 Noah Kibet KEN 1:44.98 1:45.194 Tom Dradriga UGA 1:46.39 1:46.395 Josh Hoey USA 1:43.24 1:43.246 Yanis Meziane FRA 1:45.80 1:45.805.27. Settimo posto anche per Robertache sbaglia l’ultimo tentativo a disposizione a 4.755.21. Eliminata anche Svabikova che non supera 4.