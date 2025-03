Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Simonelli e Dosso di slancio in semifinale! Bruni e Molinarolo ci provano nell’asta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.35: Queste le protagoniste della quarta batteria dei 60:2 Rani Rosius BEL 7.08 7.083 Sade Mccreath CAN 7.26 7.264 Beyonce Defreitas IVB 7.32 7.325 Maboundou Koné CIV 7.21 7.226 Mujinga Kambundji SUI 6.96 7.027 Lucija Potnik SLO 7.32 7.328 Torrie Lewis AUS 7.14 7.144.30: Vince Hobbs con 7?18, seconda Brisco con 7?20, terza Takacs con 7?24, Hooper è quinta con 7?36, che è il sesto e ultimo tempo di ripescaggio. Virtualmente eliminata l’azzurra4.27: C’è Gloria Hooper al via della terza batteria dei 60. Queste le protagoniste:2 Zoe Hobbs NZL 7.06 7.153 Boglárka Takács HUN 7.09 7.094 Natasha Chetty SEY 7.73 7.735 Maja Mihalinec Zidar SLO 7.21 7.276 Ana Carolina Azevedo BRA 7.16 7.167 Mikiah Brisco USA 6.99 7.188 Gloria Hooper ITA 7.25 7.