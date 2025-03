Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Furlani sfida Tentoglou!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella terza e ultima giornata dei Campionatidiin programma a Nanchino in Cina. La terza e ultima giornata deidia Nanchino si preannuncia emozionante con almeno tre azzurri in lotta per le medaglie: Mattianel salto in lungo, Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso con tanta voglia di cancellare la brutta giornata di Apeldoorn.Si riparte con la quinta prova dell’eptathlon, i 60 ostacoli femminili, dove il norvegese Skotheim è il favorito per battere il proprio record europeo. La giornata prosegue con la finale del salto in lungo femminile, in cui non sarà presente la campionessa europea Larissa Iapichino. Gli Stati Uniti, privi della campionessa mondialeTara Davis-Woodhall, puntano su Monae’ Nichols, argento a Glasgow, per prendere il suo posto.