Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Dosso strabilia nei 60, avanza Simonelli. Alle 11.30 le finali

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.00: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 11.35 per la sessione pomeridiana del Mondiale di nanchino. Buona giornata!5.57: I due azzurri più attesi oggi,no in semifinale rispettivamente nei 60 piani e nei 60 ostacoli e oggi pomeriggio daranno l’assalto alla finale e forse a qualcosa in più.è apparso in crescita.ha fatto segnare nettamente il miglior tempo in batteria con margini di miglioramento5.56: Bonnin rinuncia al terzo tentativo e dunque si “accontenta” dell’oro con personale e il primato francese eguagliato5.55: Va vicina al 4.80 Bonnin che tocca l’asta ricadendo, manca un solo tentativo5.51: Bonnin cerca i 4.80 ma sbaglia il primo tentativo5.50: Miller va in fuga e rnta nel finale vincendo la semifinale con 1’46?84, secondo posto per Chapple con 1’47?05.