Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Dosso può sognare! Simonelli a caccia della finale nei 60 hs

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE BATTERIE E FINALINOTTEALTRO INFORTUNIO PER MARCELL JACOBSIL MEDAGLIERE DEIDI11.13: Proseguono idiLeggera a Nanchino con una seconda giornata che si preannuncia ricca di emozioni, con tante gare interessanti e qualche carta da podio per l’Italia che ha iniziato con il piede giusto grazie all’oro nel salto triplo di Andy Diaz.11.10: Buongiorno e benvenuti allaseconda giornata dei Campionatidiin programma a Nanchino in Cina.6.00: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 11.35 per la sessione pomeridiana del Mondiale di nanchino. Buona giornata!5.57: I due azzurri più attesi oggi,avanzano in semirispettivamente nei 60 piani e nei 60 ostacoli e oggi pomeriggio daranno l’assalto allae forse a qualcosa in più.