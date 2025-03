Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Dosso in finale nei 60! Simonelli quarto nei 60 hs

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE BATTERIE E FINALI DELLA NOTTEALTRO INFORTUNIO PER MARCELL JACOBSIL MEDAGLIERE DEIDI14.11: Skotheim e Daldwin superano 2.10 nell’alto dell’eptathlon14.08. Holloway vince i 60 ostacoli con 7?42, argento per il francese Belocian con 7?54, terzo Liu con 7?55, era un tempo ampiamente alla portata dise fosse stato al meglio, l’azzurro ècon 7?6014.07.E’! Oro per Holloway che ha dominato la gara, argento per Belocian, terzo Liu14.05: Si completa la presentazione, atleti sui blocchi14.03: Questi i protagonisti delladei 60 ostacoli. Holloway super favorito. Belocian e Liu da battere per il podio:Michael Obasuyi (BEL) – PB: 7.54 SB: 7.55 WRK: 18Lorenzo Ndele(ITA) – PB: 7.