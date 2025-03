Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Dosso argento con rimpianti nei 60! Simonelli sfiora la medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE BATTERIE E FINALI DELLA NOTTEALTRO INFORTUNIO PER MARCELL JACOBSIL MEDAGLIERE DEIDI14.32: Appuntamento a domani alle 3.00 per la penultima sessione di gare della rassegna iridata cinese. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio14.31: Si chiude dunque con lad’di Zaynabnei 60 piani, il quarto posto dinei 60 ostacoli e i settimi posti di Molinarolo e Bruni nell’asta la seconda giornata di gare aidi Nanchino per l’Italia14.30: Questa la classifica dell’eptathlon dopo le prime 4 prove:1 Sander Skotheim (NOR) – 3649 pts 60m: 6.97 (893) LJ: 8.00 (1061) SP: 14.68 (770) HJ: 2.13 (925)2 Heath Baldwin (USA) – 3503 pts 60m: 7.04 (868) LJ: 7.19 (859) SP: 16.