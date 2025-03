Oasport.it - LIVE Arnaldi-Machac, ATP Miami 2025 in DIRETTA: il ligure sotto di due break nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40doppio fallo per. Game che il ceco sembrava avesse vinto.15-0 Non passa la risposta di dritto di.0-3! Viene avantima sbaglia con la volée che termina in rete.avanti di duein questoset.30-40 Salva la prima Matteo con una buona prima esterna.15-40 Altre palleper, rovescio banale in rete di.15-30 Un’altra risposta a segno! Stavolta con il dritto in allungo.15-15 Gran risposta incrociata di rovescio diche sorprende.15-0 Discesa a rete diche chiude il punto con la volée di dritto.2-0, servizio esterno e smash a segno per il boemo che parte alla grande.40-30 Gran seconda perche chiude il punto con un rovescio incrociato.