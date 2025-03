Oasport.it - LIVE Arnaldi-Machac, ATP Miami 2025 in DIRETTA: a breve in campo il ligure

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.49 Agiocatori inper il riscaldamento sul7.17.46 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti all’incontro tra l’italiano Matteoe il ceco Tomas, valevole per i trentaduesimi di finale dell’ATP. Si è appena concluso il match tra un altro italiano, Luciano Darderi, il quale si è dovuto arrendere all’australiano Adam Walton in due set (6-4, 6-4).16.53 Primo set che va all’australiano Adam Walton con il punteggio di 6-4.16.18 Buon pomeriggio amici di OA Sport, Matteoscenderà inal termine dell’incontro tra Luciano Darderi e Adam Walton sul7, il quale è appena iniziato. A dopo!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale del match tra l’italiano Matteoe il ceco Tomas, valido per i trentaduesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di