Oasport.it - LIVE Arnaldi-Machac, ATP Miami 2025 in DIRETTA: a breve in campo il ligure per un posto ai sedicesimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Gran seconda perche chiude il punto con un rovescio incrociato.30-30 Parte lo scambio,lo prende in mano ma il suo dritto scappa via.15-30 É lungo il back di rovescio del ceco.15-15 Gran passante didopo il dritto in avanzamento di.15-0 In rete il rovescio di Matteo, deve reagire il.0-1! Break del ceco che approfitta dell’ultimo errore di dritto lungolinea didopo uno scambio forsennato.30-40 Subito palla break per! Gran prima diche spara via il comodo dritto a seguire.30-30 Fuori di poco il rovescio in corridoio dopo una buona prima esterna.30-15 Lungo di poco il dritto in avanzamento.30-0 Prima vincente centrale, non può nulla il boemo.15-0 Subito gran punto da parte di Matteo che chiude con la volée di dritto.