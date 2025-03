Oasport.it - LIVE Arnaldi-Machac 2-6, 6-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: secondo set dominato dal ligure, si deciderà tutto al terzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAsi è preso un attimo di pausa. Probabile pausa bagno per il ceco.6-1! Matteo vince ilset grazie ad un altro errore di, stavolta con un recupero nei pressi della rete.set fotocopia del primo ma a parti invertite. Situazione in parità, sialset!40-15 Stavolta è buona la risposta incrociata di.40-0 Spara via con il rovescio. Ci sono tre set point per!30-0 Altra grande prima esterna, non controlla la risposta.15-0 Ace esterno per il.Serve per il set.5-1che tiene il servizio con una serie di prime imprendibili.15-30 La prima centrale c’è ancora.0-30 Altro errore di, il suo rovescio non oltrepassa la rete.0-15 Rovescio in diagonale vincente per Matteo.