Oasport.it - LIVE Arnaldi-Machac 2-6, 6-1, 3-6, ATP Miami 2025 in DIRETTA: il ceco passa meritatamente in tre set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.47 37 prime su 53: percentuale di servizio troppo bassa per Matteo (59%), a differenza di, autore di 47 prime su 68 servizi giocati.19.44 Troppoper. Se nel secondo set la reazione del ligure c’era stata, nel terzo è venuta fuori la qualità del, il quale ha prevalso soprattutto grazie al rovescio.19.41 Conclude con il servizio centrale il, non rimane in campo la risposta di Matteo.6-2, 1-6, 6-3, vince Tomas!40-15 Servizio e dritto a segno per, non basta il recupero di.30-15 Ace centrale per il boemo.15-15 Nonil rovescio di.15-0 Stecca totalmente con il drittodopo una seconda non irresistibile di.Serve per il match.3-5 Prima vincente esterna, Matteo non molla.