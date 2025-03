Oasport.it - LIVE Arnaldi-Machac 2-6, 3-0, ATP Miami 2025 in DIRETTA: il ceco si aggiudica dominando il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADopo il cambio di campo servirà.3-0, è lungo il rovescio di. É arrivata finalmente la scossa per Matteo.40-30 Costruzione del punto eccellente quella diche vince il punto con il dritto a sventaglio.30-30 Gran servizio centrale del ligure che pareggia la situazione.15-30 In rete il rovescio di.15-15 Torna a far male con il rovescioche chiude poi con un altro smash.15-0 Sprazzi del vero! Palla corta vincente delicatissima!2-0! Sbaglia il dritto in contropiede in uscita dal servizio.30-40 Scappa il rovescio in diagonale di. Palla break!30-30 Chiude con la volée di dritto Matteo.30-15 Dritto inside-out diche appoggia col successivo smash.15-15 Dritto a segno in lungolinea per il ligure.