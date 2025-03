Oasport.it - LIVE Arnaldi-Machac 2-5, ATP Miami 2025 in DIRETTA: Troppi errori per il ligure, il ceco serve per il set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Punto fotocopia al precedente.15-0 Solita prima vincente al centro.per il set.2-5 Accorciacon un’altra prima centrale vincente.40-15 Primo doppio fallo del match per.40-0 Gran seconda centrale.30-0 Non passa l’appoggio di.15-0 Viene avanti con il dritto, fuori il rovescio in recupero di.1-5 Non controlla la risposta.40-15 Gran prima esterna e gran chiusura con lo smash.30-15 Altra prima a segno. Il servizio sta dando tanto a.15-15 Fuori il rovescio incrociato del.15-0 Ottima prima centrale di.1-4 Gran prima di servizio e chiusura ottima a rete con il rovescio. Finalmentesi sblocca e conquista il primo game della partita.A-40 Regalo delche manda fuori un banale dritto.