Lituania-Finlandia | le probabili formazioni

Gara valida per la seconda giornata del gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli scandinavi vanno a caccia del bis sul campo di un avversario modesto.si giocherà domenica 23 marzo 2025 alle ore 18 presso lo stadio Darius & Gineras di Kaunas.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’esordio dei padroni di casa è stato molto complicato tanto uscire sconfitta contro la Polonia. Del resto arrivano da una Nations League deludente con zero punti all’attivo. Le speranze di raggiungere la fase finale del Mondiale sono poche, per cui si punta a mettersi in mostra.Dopo la vittoria contro Malta all’esordio, gli scandinavi vogliono ripetersi e sfruttare il calendario favorevole che li vede opposti ad un altro avversario modesto. LE(3-4-2-1): Gertmonas, Kazukolavazs, Utkus, Tutyskinas, Sirvys, Antanavicius, Ginetis, Lasickas, Golubickas, Dolzinikov, Kucys.