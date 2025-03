Biccy.it - Lite seria tra due vip dietro le quinte di Ne Vedremo delle Belle: “Sono volate extension”

Leggi su Biccy.it

Stasera parte finalmente su Rai Uno il nuovo programma di Carlo Conti, Ne, durante il quale assisteremo alle sfide tra dieci famose showgirl, che si cimenteranno in diverse prove. Le protagoniste della trasmissione stanno lavorando già da due settimane e pare che nel backstage ci sia già stata una grossa. A rivelare di questa catfightleè stata una famosa conduttrice in diretta su Rai Uno.a Ne, parla Paola Perego.Ieri a La Vita In Diretta Carlo Conti si è collegato con Alberto Matano per presentare il suo nuovo programma: “Questo è un programma completamente nuovo, un format tutto italiano, che abbiamo creato io e il mio gruppo di lavoro, consfide, perchéin dieci. Sipreparate tutta la settimana su cinque prove, il canto, il ballo, il musical, l’intervista.