Unlimitednews.it - L’Italia Under 21 beffata nel finale, vince l’Olanda 2-1

Leggi su Unlimitednews.it

VENEZIA (ITALPRESS) – Una beffa grande, che dovrà far riflettere21 in vista degli Europei di giugno. Al “Penzo” di Venezia gli azzurrini perdono 2-1 contro un’Olanda rimasta in nove uomini dopo le espulsioni di Banzuzi al 62? e di Bogarde al 92?. Gli uomini di Carmine Nunziata rispondono al vantaggio di Fitz-Jim (19?) con il rigore di Sebastiano Esposito (54?) ma vengono puniti dal gol nel recupero di Bruns, entrato pochi secondi prima. Il ct aveva chiesto ai suoi giocatori di entrare da subito “nell’ottica dell’Europeo”.A giugno in Slovacchia (e lunedì prossimo contro la Danimarca a Cittadella) però servirà qualcosa in più in termini di lucidità sotto porta. Senza Pio Esposito, miglior marcatore dell’era Nunziata con 7 gol in 11 partite e assente per un problema al polpaccio, l’attacco è affidato a Gnonto, che spreca due occasioni da gol (al 14? e al 36?) e si fa male al 46? (sostituito da Sebastiano Esposito).