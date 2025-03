Biccy.it - L’Isola dei Famosi 2025: quando inizia e quando parte Pierpaolo Pretelli

dei, nonostante gli ascolti non entusiasmanti della passata edizione, le difficoltà nell’arruolare naufraghi degni di nota, il sovraccarico di reality show (quest’anno Canale 5 ha proposto anche La Talpa e The Couple) e – non da meno – il dubbio sulla conduzione risolta all’ultimo con l’arrivo di Veronica Gentili, tornerà con la 19esima edizione.? Stando a quanto rivela FanPage, la nuova edizione del reality dovrebbe debuttare su Canale 5 mercoledì 7 maggio. Ma non solo. Sempre secondo il noto portale i naufraghi partiranno per l’Honduras solo una manciata di ore prima, ovvero domenica 4 maggio., invece, dovrebbe partire per l’Honduras verso la fine del mese di aprile per organizzare il tutto e fare le prove da inviato. Al momento è impegnato con la tournée teatrale di Rocky fino al prossimo 13 aprilechiuderà con l’ultima tappa al Teatro Augusteo di Napoli.