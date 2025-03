Tvzap.it - “L’Isola dei Famosi 2025”, quando comincia: la data ufficiale

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Il Grande Fratello sta andando verso la chiusura con la finale del reality che verrà trasmessa il prossimo 31 marzo. Tornerà invece, come ogni primavera di Canale 5, una nuova edizione dedeiinizia. Con un comunicato, Mediaset ha fatto sapere che il programma andrà in onda a maggio e sarà condotto da Veronica Gentili. Qual è laprecisa d’inizio del programma? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Nadia Rinaldi irriconoscibile: il prima e dopo è impressionante (FOTO)Leggi anche: “Pomeriggio Cinque”, chi prenderebbe il posto di Myrta Merlino: il nome bombaUna primavera all’insegna dei realitydeiè stato in bilico fino all’ultimo, soprattutto a causa degli ascolti non entusiasmanti della passata edizione condotta da Vladimir Luxuria.