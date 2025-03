Secoloditalia.it - L’isola dei divisi: naufraga tra assenze e silenzi il viaggio anti-Meloni. Si sfascia pure il “campo Ventotene”

Leggi su Secoloditalia.it

“Tristi, solitari y final”, come in un romanzo di Osvaldo Soriano. O forse, come in un film “morettiano”, ha vinto il “mi noteranno di più se vado ao se non ci vado?“. Metafore in abbondanza, gente poca, a, per il sit-in pro-Spinelli e: alla fine a “indignarsi” via mare non c’è andato quasi nessuno di quelli che “contano” nel centrosinistra, Conte in primis, e di conseguenza anche la sua ombra politica Elly Schlein. Ma a manifestare in trasferta, sulpontina cara ad Altiero Spinelli e “patria” del Manifesto per l’Europa “federata” ma anche comunista, molto comunista e poco democratica – come denunciato da Giorgia– non c’erano neanche Carlo Calenda, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Matteo Renzi. Il “” è dunqueto al primo, all’indomani della sollevazione politica della sinistra e le urla alla “lesa maestà” per le critiche rivolte dalla premier al Manifesto che viene impugnato come la bandiera della futura Europa da chi si richiama ai valori del progressismo mondiale, ma vetero-comunista, a dir poco.