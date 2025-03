Ilfattoquotidiano.it - L’ira dei sindaci pugliesi contro la legge voluta dal centrodestra: “Così di fatto non potremo candidarci alle prossime regionali”

“Non hanno nemmeno voluto metterci la faccia”. “Noi per loro, non ci saremo più”.deiesplode nell’Agorà del Consiglio regionale. Il flashmob organizzato dal sindaco di Bari, Vito Leccese, è “in casa loro,ci vedono”. La protesta nasce dall’approvazione della norma, inserita nell’ultimadi bilancio, che impone aiche intendano candidarsi al Consiglio regionale nella prossima tornata elettorale, di dimettersi 6 mesi prima della fine della legislatura. Anticipandodi cinque mesi il termine dellaprecedente. Se il Consiglio regionale non interverrà prima, la questione finirà dinnanzi alla Corte Costituzionale su richiesta del governo centrale che ha deciso di impugnarla perché “incomprensibile”. Nel documento firmato dai primi cittadini – e lasciato in esposizione nella piazza principale del palazzo di vetro “quando i consiglieri arrivano al mattino, si ricordano che ci siamo” – si chiede di abrogare la norma o introdurre il principio di incompatibilità e non più quello di ineleggibilità.