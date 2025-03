Ilrestodelcarlino.it - L’intercettazione decisiva, Manuela al fratello Loris: “Pierina l’ho trovata io”

Rimini, 22 marzo 2025 –Bianchi e ilsono nella sala d’attesa della questura di Rimini. È il 4 ottobre del 2023, non sono trascorse nemmeno dodici ore da quando il corpo diPaganelli è stato ritrovato nel garage di via del Ciclamino. I due Bianchi non sanno di essere intercettati. “Non avevo capito che l’avevite” ammette, rivolgendosi alla sorella. Poi i due si abbracciano, facendosi forza l’uno con l’altra. “Alla polizia non dire niente”, sussurra con un filo di voce. “Non l’ha.” aggiunge, indicando in alto con il dito e riferendosi a qualcuno (forse all’ex amante Louis Dassilva, unico indagato per il delitto, in carcere da luglio?) “io.lì. È sempre stata lì” aggiunge Bianchi, prima di concludere: “Ma appena arr.